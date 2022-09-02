苗栗陌生男闖民宅 女大生躲房內傳簡訊崩潰求救

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗市一處民宅日前遭陌生男子侵入，屋主女兒在2樓察覺後，嚇得躲進房間上鎖，傳簡訊向父親求救，屋主透過遠間監視器查看隨即報警。警方今天說，已鎖定1名通緝犯查緝中。

苗栗市維祥里一處民宅8月30日中午遭人闖入，根據屋主監視器影像，頭戴淺色鴨舌帽、深色上衣男子爬上氣窗，以倒掛金鉤姿勢伸手開門，順利進屋後四處巡視，並到屋主房間翻找，似在尋找財物行竊。

事發當時，屋主就讀大學的女兒獨自在2樓房間，聽到樓下有開門聲響，從樓梯往下看到陌生男子身影，驚恐跑回房間將門上鎖並關燈，傳簡訊向父親求救。

屋主利用遠端監視器觀看，趕緊報警並連絡附近鄰居協助；警方會同當地里長前往時，男子已經逃逸，屋主女兒則已被嚇哭還頻頻發抖。

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苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，員警抵達民宅後逐層搜索，男子已經逃逸，所幸無財物損失，經調閱監視器及附近訪查，已鎖定一名謝姓通緝犯涉有重嫌，目前積極查緝中。

警方呼籲，民眾外出除將大門上鎖外，氣窗常常忽略未上鎖，讓宵小有機可趁，建議民眾外出應將門窗均上鎖，另外建議可裝設網路攝影機，隨時關注家中狀況，避免遭宵小盯上而財物遭竊。（編輯：卞金峰）1110902