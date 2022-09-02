花蓮港警破人口販運集團 逾20人受騙至柬埔寨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮港警接獲情資，破獲透過網路誘騙民眾到柬埔寨的人口販運集團，逮捕陳姓、傅姓2名幹部，移送法辦，目前已知受害人數逾20人。（花蓮港警提供）中央社記者張祈傳真 111年9月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮港警接獲情資，破獲透過網路誘騙民眾到柬埔寨的人口販運集團，逮捕陳姓、傅姓2名幹部，受害人數逾20人。陳、傅2人交保後，因另涉其他人口販運案，由新北檢警帶回偵辦。

花蓮港務警察總隊刑警隊長陳孝山今天接受媒體聯訪指出，日前接獲線報，有縣民遭人口販運集團詐騙出國，隨即組成專案小組，報請花蓮地檢署指揮偵辦，與台北市松山警分局等單位共同查緝。

檢警調查，其中，一名被害的21歲女子，領有中度身心障礙證明，疑在臉書看到朋友分享短期出國工作徵才廣告，負責人員招聘、訂單出單、文件收發等工作，月薪新台幣6萬8000多元，包吃包住等訊息，7月底遭誘騙到柬埔寨後即失聯至今。

陳孝山指出，集團透過網路高薪資文宣廣告，被害人上鉤後，陳嫌、傅嫌陪同辦理護照，並將人員安置在台北市集中收容處等候搭機，出境當日還有共犯在機場接手，陪同被害人搭機至柬埔寨；從受騙到出境約4天，期間費用皆由集團支付。

陳孝山說，此集團統一辦理護照、提供住所、載送出境等「一條龍」服務，目前已知有20多人受害，目前都失去聯繫。

陳孝山表示，花蓮地檢署檢察官江昂軒指揮於8月30日、31日發動搜索及拘提，於台北市某住宅逮捕人口販運集團45歲陳姓幹部及27歲傅姓幹部，當場查扣行動電話、護照、銀行存摺、信用卡、他人印章等物證，並通知相關證人到案釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢警逮捕陳姓、傅姓幹部，訊後傅嫌5萬元交保；檢方認定陳嫌違反人口販運防制法、刑法意圖營利以詐術使人出國罪等罪嫌聲押，昨天陳嫌15萬元交保；因2人涉其他人口販運案件由新北檢警帶回偵辦。

陳孝山表示，此案涉及國境內外，且集團分工詳細，有黑道幫派從事線上博奕詐騙並藉此牟利，除以涉犯人口販運方向偵辦，另向上追查線上博奕及詐騙等不法情勢，將以組織犯罪條例擴大偵辦。（編輯：卞金峰）1110902