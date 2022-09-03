基隆男子持刀刺死鄰居 躲碧砂漁港泡水一夜被逮

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆市許姓男子疑不滿樓上鄰居黃姓男子踩踏地板製造噪音，昨天持刀猛刺黃姓男子致傷重不治。許姓男子行凶後到碧砂漁港跳海藏匿，今天上午被發現躲碼頭下抱輪胎泡水一夜被逮。

案件發生在昨天晚間8時許，救護員獲報到場將68歲黃姓男子送到基隆長庚紀念醫院急救，黃姓男子到院時已失去呼吸、心跳，頸部和胸口有大面積疑刀傷，傷口深及頸動脈，經急救雖一度恢復生命徵象，但仍傷勢過重不治。

警方於北寧路現場拉起封鎖線採證，地上血跡斑斑，循線在碧砂漁港找到67歲許姓男子車輛，懷疑許姓男子已跳海躲藏，但颱風影響海象不佳，且現場光線昏暗，暫時無法搜索，警方就在港邊守望，直到今天上午6時許在港內浮動碼頭下發現許姓男子雙手勾著輪胎。

在海巡協助下，將泡水一整晚的許姓男子拉上岸，由警方戒護下送醫治療觀察。

警方在許姓男子家中查扣染有血跡的水果刀，經初步了解，許姓男子疑不滿黃姓男子常踩踏地板製造噪音，在北寧路倒垃圾時雙方口角，憤而持刀刺向黃姓男子，但確切犯案動機仍待警方釐清，全案詢後將依殺人罪移送台灣基隆地方檢察署偵辦。

中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。（編輯：李明宗）1110903