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專訪》瓜地馬拉外長：任何情勢下都會站在台灣這邊
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桃園行刑式槍決2死命案犯嫌疑早有預謀 境管緝凶

2022/9/3 14:45（9/3 15:21 更新）
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桃園市桃園區某處出租套房發生槍擊命案，陳姓及楊姓男子遭蘇姓男子以行刑式槍決斃命。警方表示，蘇男疑早有預謀，已報請境管防止蘇男潛逃出境，並通知相關單位、全力緝兇中。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年9月3日
桃園市桃園區某處出租套房發生槍擊命案，陳姓及楊姓男子遭蘇姓男子以行刑式槍決斃命。警方表示，蘇男疑早有預謀，已報請境管防止蘇男潛逃出境，並通知相關單位、全力緝兇中。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年9月3日
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（中央社記者葉臻桃園3日電）桃園市桃園區某處出租套房發生槍擊命案，陳姓及楊姓男子遭蘇姓男子以行刑式槍決斃命。警方表示，蘇男疑早有預謀，已報請境管防止蘇男潛逃出境，全力緝凶中。

桃園市桃園區中華路某處出租套房1日晚間發生槍擊命案，27歲陳姓男子及28歲楊姓男子頭部中彈，陳屍套房內。

警方調查，36歲、綽號「小毛」的蘇男涉有重嫌，案發當晚房內除了2名死者，還有另外3人在場，蘇男抵達後，要求另外3人先離開，隨後就以行刑式槍決陳姓及楊姓男子。

警方指出，蘇男疑早有預謀，在房內連開3槍、貫穿死者頭部，死者分別陳屍床上及地上；蘇男犯案後搭乘計程車逃離現場，中間數度轉乘製造斷點，意圖增加警方追緝難度。

警方今天表示，已報請境管防止蘇男潛逃出境，但不排除蘇男以偷渡方式潛逃，加上蘇男持有槍械，目前狀況棘手，已通知相關單位、全力緝凶中。

據了解，蘇男是詐騙集團車手的管理者，陳姓、楊姓死者都是他的下游，疑因不滿死者向警方供出他的身分，才行凶報復。

對此，警方指出，不否認此說法，但確切案情仍待釐清。（編輯：戴光育）1110903

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