更多編輯台推薦新聞：
韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看
產經

韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看

颱風警報期間減為中颱又變回強颱 軒嵐諾1980年後唯一
生活

颱風警報期間減為中颱又變回強颱 軒嵐諾1980年後唯一

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次
運動

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭反攻傳捷報 澤倫斯基：收復東部與南部3聚落
首頁 / 社會

台中民宅凌晨火警 77歲重聽老翁逃生不及喪命

2022/9/5 10:50（9/5 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市豐原區田心路一處鐵皮加蓋透天民宅5日凌晨發生火警，消防人員到場後，立即布水線並搭梯搶救。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月5日
台中市豐原區田心路一處鐵皮加蓋透天民宅5日凌晨發生火警，消防人員到場後，立即布水線並搭梯搶救。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中豐原區田心路一棟鐵皮加蓋透天住宅凌晨發生火警，因裝有住警器，4人即時疏散，但住在頂樓加蓋的77歲楊姓老翁因重聽未能及時逃出，發現時已無生命徵象，起火原因待查。

台中市消防局今天凌晨3時5分接獲通報，豐原區田心路一段132巷內一處鐵皮加蓋透天住宅發生火警，立刻派遣相關消防分隊、救護車、救災人員前往灌救。

消防人員指出，火災現場為地上2層RC結構，頂樓加蓋鐵皮屋的透天住宅，頂樓加蓋處起火燃燒，楊姓住戶全家共5人，因裝有住警器，4人即時避難疏散，但77歲的老父親因患有重聽，受困頂樓加蓋的樓中樓。

消防人員到場後，立即佈水線並搭梯搶救，4時10分撲滅火勢，4時39分發現受困的老翁，但老翁已明顯死亡，起火原因有待調查。（編輯：郭諭儒）1110905

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族