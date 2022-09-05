台中民宅凌晨火警 77歲重聽老翁逃生不及喪命

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中豐原區田心路一棟鐵皮加蓋透天住宅凌晨發生火警，因裝有住警器，4人即時疏散，但住在頂樓加蓋的77歲楊姓老翁因重聽未能及時逃出，發現時已無生命徵象，起火原因待查。

台中市消防局今天凌晨3時5分接獲通報，豐原區田心路一段132巷內一處鐵皮加蓋透天住宅發生火警，立刻派遣相關消防分隊、救護車、救災人員前往灌救。

消防人員指出，火災現場為地上2層RC結構，頂樓加蓋鐵皮屋的透天住宅，頂樓加蓋處起火燃燒，楊姓住戶全家共5人，因裝有住警器，4人即時避難疏散，但77歲的老父親因患有重聽，受困頂樓加蓋的樓中樓。

消防人員到場後，立即佈水線並搭梯搶救，4時10分撲滅火勢，4時39分發現受困的老翁，但老翁已明顯死亡，起火原因有待調查。（編輯：郭諭儒）1110905