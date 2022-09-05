女子隨隊攀登南三段 南投郡大林道墜谷死亡

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56歲林姓女子隨隊從花蓮縣入山攀登南三段，在南投縣信義鄉郡大林道過夜卻不慎墜谷，搜救人員趕往事故地，5日下午接觸登山隊，確認女子已明顯死亡，背負至停機坪視天氣請直升機吊掛。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年9月5日

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）56歲林姓女子隨隊從花蓮縣入山攀登南三段，在南投縣信義鄉郡大林道過夜卻不慎墜谷，隊員今天清晨報案，搜救人員下午接觸林女已明顯死亡，背負至停機坪視天氣請直升機吊掛。

南投縣消防局今天清晨獲報指信義鄉發生山域事故，一行8人登山團8月27日由花蓮縣瑞穗鄉入山攀登南三段山域，預計今天從南投縣信義鄉郡大林道下山，隊伍一名住台中市56歲林姓女子在指標43公里處摔落山谷約20公尺，頭部嚴重受創，同行隊員趕緊請求救援。

消防局發布訊息表示，受颱風軒嵐諾帶來降雨影響，郡大林道沿線至指標32公里處有多處落石、倒木，轄管單位林務局南投林區管理處已請廠商沿路往上清除，為爭取救援時效，同步申請直升機搭載信義分隊消防員、山搜義消趕赴現場，回報坐標後再申請直升機吊掛。

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直升機上午約11時降落郡大林道36公里處支線停機坪，搜救人員再徒步前往事故地，下午接觸登山隊，確認女子明顯死亡，頭部有明顯傷勢，著手後送下山；據了解，登山隊昨天在林道43公里處過夜，女子疑為上廁所而失足墜谷，領隊找到女子時已意識模糊。

消防局下午表示，搜救人員回報女子墜落約70公尺，接觸傷者已明顯呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態且遺體僵硬，由於郡大林道仍有多處崩塌，救援車輛無法通行，重機械持續清理，救援人員先背遺體至36公里處停機坪，再視天氣狀況申請直升機吊掛。（編輯：黃世雅）1110905