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台中房思琪案效應 市府再接獲32年前性平檢舉

2022/9/5 18:00
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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市黃姓教師遭控25年前性侵女學生，市府性平會日前重懲黃師，台中市政府則再接獲自國外的電郵，申請調查32年前某私立國小性別事件，教育局今天通知該學校依規處理。

台中市黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復，女學生（A女）受害時間長達4年多。台中市政府日前召開性平會予以黃師重懲，包括解聘、永不錄用，沒有退休金。

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台中市教育局今天發布新聞稿表示，再接獲一封來自國外電郵的檢舉信，申請調查32年前就讀台中市某私立國小的性別事件。雖時間久遠，接獲檢舉後，仍函請學校依規儘速召開性平會審議，按程序辦理。

教育局強調，教師與校長被檢舉涉校園性平案，適用的法規不同，今年4月黃師被檢舉時是校長身分，依法由主管機關教育局審理。而這件來自國外的檢舉案，被檢舉人是教師，教育局依「教師法」請案發當時的學校召開性平會審議。（編輯：卞金峰）1110905

黃師
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