高市女通緝犯網拍女裝兼販毒 住處如毒品雜貨店

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高雄李姓女子（中）曾因毒品罪遭判11年多，被通緝後卻斜槓網拍女裝，私下持續販毒，高市刑大獲報前往住處查緝，當場查獲毒品，依違反毒品危害防制條例送辦。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月6日

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄李姓女子曾因毒品罪遭判11年多，被通緝後卻斜槓網拍女裝，私下持續販毒，高市刑大獲報前往住處查緝，當場查獲至少5種毒品，有如小型毒品雜貨店，依違反毒品危害防制條例送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，偵六隊日前接獲線報，指綽號「小玲」的李女涉嫌販毒，經報請高雄地檢署指揮偵辦，歷經數月跟監埋伏蒐證，上月前往李女高雄三民區住處查緝，並在她的掀蓋椅子內查獲包括大麻、安非他命、搖頭丸、一粒眠、愷他命、毒咖啡包等，現場宛如小型毒品雜貨店。

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警方調查，李女曾因毒品案遭判刑11年11個月，但因拒不到案執行，今年4月遭雄檢發布通緝；不料她在逃亡期間過起斜槓人生，試圖一邊從事網拍女裝以店到店減少外出，一邊則幹起販毒老本行，全案依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢偵辦。

高市刑大大隊長洪松田呼籲，時下新興毒品多混合摻雜多樣毒品，施用易導致幻覺、妄想、心跳加速、四肢麻木、肌肉僵硬，甚至誘發暴力行為，民眾切莫因好奇施用，乃至戕害自身健康，誤觸法網。（編輯：陳仁華）1110906