嘉縣大林鎮里長參選人涉賄選 8萬元交保

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義縣大林鎮某里長參選人龔姓男子，日前涉嫌送電風扇給選民盼獲支持，嘉檢今天傳喚龔男及10餘名選民說明，選民大都坦承收到，檢方於晚間複訊龔男後，依新台幣8萬元交保。

檢調日前接獲檢舉，指大林鎮某里長參選人龔男涉嫌送給同里比較親近的選民1台14吋直立式電風扇，希望能獲得里民投票支持。

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調查局嘉義縣調查站、民雄分局連日蒐證後，嘉義地檢署今天指揮調查官、警方執行搜索，並傳喚龔男及10餘名選民到案說明，大部分選民都坦承有收到電風扇，經調查官偵訊後，龔男於晚間移送嘉義地檢署複訊。檢方複訊後，依8萬元交保。

檢調指出，上午會同警方前往龔男住處搜索，查扣購買14吋直立式電風扇的採購單，約有200多台，每台價值逾新台幣400元；因龔男這一屆參選里長時，與現任里長差距不大，今年九合一選舉也有登記參選，研判才會以送電風扇鞏固票源。（編輯：謝雅竹）1110907