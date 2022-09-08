前現任枋寮鄉長索回扣、賣清潔隊員職缺 屏檢起訴

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（中央社屏東縣8日電）屏東縣枋寮鄉前現任鄉長盧文信、陳亞麟，分別在任內利用主管鄉公所發包工程職權索取回扣最多15%及8%，盧文信還利用清潔隊員職缺，收賄賂百萬，屏檢偵結，依貪污治罪條例將2人起訴。

屏東地檢署今天發布新聞稿指出，枋寮鄉前任鄉長盧文信、現任鄉長陳亞麟，各在任內利用主管發包工程職權或錄用正職清潔隊員機會，透過白手套或親向廠商索賄，且由圍標業者協助內定廠商順利得標，經專案小組全力偵辦，8月底偵結起訴。

檢察官在起訴書中指出，盧文信在民國103年12月25日至107年12月24日任枋寮鄉長期間，利用職務向欲投標承攬的多家廠商索取回扣，得標後依約定交付工程決標金額7%至15%不等回扣，若特定工程是配合的設計監造廠商提出計畫爭取，盧文信則向設計廠商索取監造標決標金額10%至15%回扣。

另外，盧文信還將清潔隊正式隊員職缺當做牟利工具，自民國105年至106年間，利用甄選清潔隊正職隊員機會，向有意者分別收取新台幣30萬元及100萬元賄款，做為錄取正職清潔隊員代價。

起訴書表示，陳亞麟自民國107年12月25日接任枋寮鄉長後，藉由辦理鄉內公共工程採購機會，先後利用黃姓特助、調解委員會何姓主席為白手套，向投標廠商收取工程回扣及賄賂，並勾結圍標業者，洩漏投標廠商名稱及家數，使內定廠商得標。廠商再依決標金額4%至8%不等回扣，透過白手套轉交陳亞麟分配報酬。

檢調也查出，陳亞麟內定廠商承攬小額工程採購案，收取每件小額工程採購案5000元至1萬元不等賄賂；另外，他自民國108年1月21日至5月13日期間，分別駕駛公所2輛公務車往返高雄看診購物等處理私務共7次。

起訴書指出，他為避免公務車私用行為遭發覺，指示人員在派車使用管制表上填寫不實公里數並簽名，交予不知情的人員辦理公務車租金、油料費用等核銷程序。

屏檢經指揮調查搜索，多數被告坦承犯行，全案偵查終結，盧文信、陳亞麟依貪污治罪條例起訴，同時起訴白手套及廠商等29人、土木工程單位及公司共11間、緩起訴5人。（編輯：卞金峰）1110908