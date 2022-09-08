知名旅遊業者遭駭竊密 調查局揪出跳槽員工涉案

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（中央社記者劉世怡台北8日電）調查局今天表示，日前受理偵辦一起知名旅遊公司營運系統疑遭滲透及竊取營業秘密案，經調查揪出離職跳槽同行的陳姓員工涉案，陳姓員工經檢察官複訊以30萬元交保。

調查局發布新聞稿指出，本案緣於知名旅遊服務業者，進行內部資安稽核時發現公司營運系統遭不明人士非法登入，並竊取公司合作廠商名稱、商品名稱、商品明細、銷售日期、銷售數量、成本金額及客戶流量分析等商業機密資料，因此向調查局資安工作站提出檢舉。

調查局與受害公司合作，經清查內部系統連線紀錄，發現受害公司1名離職員工涉嫌重大，為避免損害擴大，調查局資安工作站報請台北地方檢察署指揮，於8月29日會同台北市調查處，兵分多路於台北、桃園等地區搜索涉案人員住所及公司等4處，並約談涉案對象陳某等5人到案，搜索現場查扣相關非法竊取資料及大量涉案數位證物。

新聞稿指出，調查發現受害公司前資深員工陳某於離職後進入競業公司服務任職高階主管，期間以不當方法蒐集受害公司內部帳號資訊，並於110年起即多次登入、瀏覽、下載及運用受害公司內部營業秘密，以取得既有業務上的競爭優勢，嚴重侵害受害公司權益。

主嫌陳某經檢察官複訊後以新台幣幣30萬元交保，其餘被告分別以10萬元、3萬元交保，全案朝向刑法妨害電腦使用罪及洩漏工商秘密罪偵辦。

調查局呼籲企業應提升資安意識及資安防護能量，加強關注內部資訊系統登入情形及異常流量，並強化資料庫的存取控管機制，避免遭不法人士利用商業滲透、系統漏洞等手法竊取營業秘密等內部資料。（編輯：張銘坤）1110908