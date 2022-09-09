桃園雙屍命案 法務部：持續提供司法互助協助

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（中央社記者蕭博文台北9日電）桃園青埔高鐵站附近停車場6月發生泰籍夫妻雙屍命案，桃園地檢署今天起訴3名泰國嫌犯，求處極刑。法務部表示，將視法院需求，持續與泰方聯繫溝通，希望能將被告繩之以法。

法務部官員表示，肯定檢察官用心依法偵辦重大刑案，實現個案司法正義，本案起訴後，若審理的法院對於泰方有司法互助請求，法務部將提供協助。

官員指出，桃園地檢署偵辦時已透過司法互助管道，向泰方提出人犯遣返、引渡及調查取證等請求，在調查取證方面獲得積極回應及協助。

人犯遣返或引渡部分，官員說，因泰方已逮捕3名犯嫌，基於尊重雙方司法，此部分法務部仍將秉持互惠原則及依雙方法令規範，並視將來法院需求，持續與泰方聯繫溝通，使後續刑事訴訟程序能順利進行。

全案起於，桃園市6月10日發現夫妻雙屍命案，李姓男子（具台灣及泰國籍）及孕妻（泰國籍）遭泰國同鄉友人殺害，棄屍桃園高鐵站附近停車場。

桃檢調查發現，主嫌王大賢（具台灣及泰國國籍）與李姓夫婦有金錢糾紛，僱用2名泰籍人士薩馬（Samart）和塔納瓦（Thanawat），3人共同謀議殺害李姓夫婦。

王大賢在6月8日晚上，以對帳為由邀約李姓夫婦在新北市土城區的辦公室會面，等李姓夫婦抵達後，由2名同夥持鋼筋揮擊李姓夫婦頭部致死。

6月9日凌晨，王大賢將裝載屍體的車輛棄置在高鐵桃園站旁停車場，並與2名同夥相繼逃回泰國。案經桃檢啟動司法互助，與泰國警方合作，涉案3人在泰國落網。

檢察官今天偵結全案，將3名犯嫌依共同殺人罪及遺棄屍體罪嫌起訴，考量死者當時懷有身孕，求處極刑。（編輯：張銘坤）1110909