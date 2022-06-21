桃園雙屍命案 第3名嫌犯向泰警投案

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在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯17日向泰國警方投案。警方調查發現，包括王嫌在內共有3人涉案。第3名嫌犯（中戴鴨舌帽者）21日在泰北清萊遭警方逮捕。（泰國警方提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年6月21日

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（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）桃園高鐵站雙屍命案共有3人涉案，主嫌王姓嫌犯17日向泰國警方投案，19日警方逮捕第2名嫌犯，第3名嫌犯今天在泰北向警方投案。

桃園青埔高鐵站附近停車場10日發現雙屍命案，來自泰國的李姓男子和妻子，疑似因金錢糾紛，被生意合夥人、來自泰國的王姓男子在新北市土城區殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在桃園高鐵站附近的停車場，王男犯案後在9日搭機逃回泰國。

王姓嫌犯17日早上在父親陪同下在清邁向警方投案，下午立刻被帶往曼谷，王嫌18日坦承犯案，法院裁定拘留王嫌12天。

泰國警方根據台灣警方提供的證據，發現包括王嫌在內共有3人涉案，王嫌僱用了另外2個泰國人薩馬（Samart）和塔納瓦（Thanawat）殺害死者夫妻，過程都被監視器拍攝下來。薩馬和塔納瓦在6月11日返回泰國。

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泰國警方19日早上在泰國東北的膠拉信府（Kalasin）逮捕了42歲的塔納瓦，塔納瓦坦承和王嫌及薩馬一起殺害死者夫妻。

泰國警方今天下午由泰國皇家警察下轄的中央調查辦公室（Central Investigation Bureau）指揮官吉拉波（Jirabhop Puridet）舉行記者會表示，33歲薩馬今天在泰國北部清萊府（Chiangrai）府向警方投案，隨後遭到逮捕，薩馬坦承和王嫌及塔納瓦一起犯案。（編輯：林憬屏）1110621

在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯17日向泰國警方投案。警方調查發現，包括王嫌在內共有3人涉案。第3名嫌犯21日在泰北清萊向警方投案（臉打馬賽克者）。（泰國警方提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年6月21日