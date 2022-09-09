桃園雙屍命案偵結 檢方起訴3嫌求處極刑

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（中央社記者葉臻桃園9日電）桃園青埔高鐵站附近停車場6月發生泰籍夫妻雙屍命案。桃園地檢署經與泰國司法互助，今天偵結，將3名犯嫌依共同殺人罪嫌及遺棄屍體罪嫌起訴，考量死者當時懷有身孕，求處極刑。

桃園市6月10日發現夫妻雙屍命案，李姓男子（具台灣及泰國籍）及孕妻（泰國籍）遭泰國同鄉友人殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍桃園高鐵站附近停車場。

桃園地檢署調查，主嫌王大賢（具台灣及泰國國籍）因為與李姓夫婦有金錢糾紛，僱用了2名泰籍人士薩馬（Samart）和塔納瓦（Thanawat），3人共同謀議殺害李姓夫婦。

檢方調查，王大賢先是在6月8日晚上，在電話中以對帳為由，邀約李姓夫婦在新北市土城區的辦公室會面，等李姓夫婦晚間抵達後，由2名同夥持鋼筋揮擊李姓夫婦頭部致死。

檢方調查，3人將屍體以棉被包裹後塞進汽車後車廂，隨後清理現場及車輛上的血跡、更換染血衣物，王大賢隨後在6月9日凌晨，將裝載屍體的車輛棄置在高鐵桃園站旁停車場內，並與另2名同夥相繼逃回泰國。

桃檢表示，偵辦過程中，檢察官多次勘驗現場，並指揮警方逐一清查監視器畫面、比對勘驗，在發現犯嫌逃出境後，啟動司法互助程序，與泰國警方合作偵辦，進行調查取證，涉案3人分別在泰國投案以及被泰國警方逮捕。

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檢方認為，王大賢與李姓夫婦原為多年好友，僅因金錢糾紛即萌生滅門動機，2名同夥與李姓夫婦素不相識，僅因金錢利誘就殺人，且不顧李姓女子當時懷胎、大腹便便，竟殘忍殺害，手段冷血凶殘，讓家屬心中留下無法抹滅的傷痛。

檢方認為，3名犯嫌視人命如草芥、惡性重大，是犯「情節最重大之罪」，請法院均依法量處極刑，並褫奪公權終身，以昭炯戒。（編輯：張銘坤）1110909