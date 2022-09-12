客運司機國道1號后里段昏迷 乘客聯手救援助送醫

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一輛統聯客運11日行經國道1號后里路段時，司機將車停在路肩後廣播稱身體不適就陷入昏迷，車上乘客聯手救援，協助報警、叫救護車將司機送醫。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月12日

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）一輛統聯客運11日行經國道1號后里路段時，司機將車停在路肩後廣播稱身體不適就陷入昏迷，車上乘客聯手協助救援、報警、送醫。客運派車接駁車上31名乘客，司機目前住院觀察。

昨天是中秋連假最後一天，一輛統聯客運行經國道1號北上162.5公里后里路段時，司機突然往路肩停車，廣播告訴車上乘客，他身體不適要求叫救護車。

客運司機話才說完，他抽搐倒在方向盤上。乘客上前查看，發現司機冒冷汗、喘不過氣。另名乘客見狀，趕緊將司機移出駕駛座平放，整個過程被另名乘客PO在臉書（Facebook）上。

乘客在貼文中提到，有人協助報警、叫救護車，救護人員透過手機擴音，持續引導乘客對司機進行急救。救護人員到場，司機已無呼吸心跳，當場予以急救後送醫。國道警察也到場協助指揮交通。

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院方表示，司機到院前已無呼吸心跳，經急救後，目前在加護病房觀察中，昏迷指數3。

國道警第三大隊泰安分隊長陳尚宏今天接受中央社記者電訪指出，11日晚間7時12分獲報，國道1號北上162.5公里后里路段，有客運司機昏迷，司機因身體不適，將車子停靠路肩後就失去意識，車上乘客緊急施行心肺復甦術，後續救護車協助送醫，警方現場指揮交通，客運公司派車接駁其他乘客。（編輯：戴光育）1110912