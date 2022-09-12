隨意堆置菜渣廚餘 屏縣議員王景山遭起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）獲國民黨提名的屏東縣議員王景山經營堆肥廠，收費處理蔬菜殘渣，未依流程製成肥料卻任意堆置，獲利新台幣6400萬元以上，屏東地檢署日前依違反廢棄物清理法偵結起訴。

針對屏檢起訴，王景山今天接受中央社記者電話訪問指出，覺得很委屈，尊重檢察官起訴，但未來會跟法官說明清楚，也不影響年底選舉。

現為無黨籍的屏東2選區縣議員王景山，獲得國民黨提名爭取連任，選區競爭激烈，12人搶8席，這次王景山因案遭到檢方起訴，地方人士評估將衝擊選情。

屏檢起訴內容指出，王景山與莊姓民眾經營堆肥場，領有再利用機構許可文件，由王姓民眾擔任場區負責人，收費處理來自雙北、高雄市等地的蔬果殘渣，應將果菜殘渣、廚餘破碎後，進行固液分離、篩選雜質、翻堆、發酵、腐熟等程序製成肥料，未定程處理卻任意堆置。

檢警調查，自民國110年11月至111年1月間，聯繫4家公司，將堆肥場內未經程序製成肥料的果菜殘渣、廚餘等廢棄物，堆置在屏東縣九如鄉、高樹鄉及長治鄉等土地，至少290車次，獲犯罪所得高達新台幣6400萬元以上。

屏檢指揮警方搜索扣得犯罪所得161萬餘元，由王景山、莊姓合夥人、王姓負責人分別繳回犯罪所得50萬元、80萬元、30萬元；另向法院聲請扣押王景山名下共11筆土地（公告現值共逾1400萬元）、莊姓合夥人名下7筆土地（公告現值共逾3000萬元），以追徵犯罪所得。

屏檢強調，廢棄物區分為有害事業廢棄物及一般事業廢棄物，王景山所經營的堆肥廠收取高額處理費，竟將未製成肥料的果菜殘渣、廚餘任意堆置，賺取暴利，不因是否含有毒性，因此依違反廢棄物清理法起訴。（編輯：謝雅竹）1110912