違規施打COVID-19疫苗 振興院長魏崢等2人緩起訴確定

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振興醫院院長魏崢、副院長殷偉賢讓92名不符接種計畫人士施打COVID-19疫苗，日前獲士檢緩起訴1年；台灣高等檢察署駁回再議，全案確定。圖為振興醫院外觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北14日電）振興醫院院長魏崢、副院長殷偉賢去年讓92名不符接種計畫的人士施打COVID-19疫苗，日前獲士檢緩起訴1年；台灣高等檢察署日前駁回再議，全案確定。

士林地方檢察署調查指出，振興醫院為民國110年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫合約醫療院所；110年5、6月間，接種計畫僅開放第1至3類人員及同住家人為公費疫苗接種對象。

魏崢、殷偉賢於去年5月疫情爆發後，安排不符資格的92名民眾，以衛生保健志工或衛生保健志工同住家人身分接種疫苗，並將資料上傳至全國性預防接種資訊管理系統，涉犯行使業務登載不實準文書等罪嫌。

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檢察官考量，魏崢、殷偉賢坦承犯行，態度良好，安排身分不符的民眾接種疫苗是在疫情嚴峻且疫苗短缺期間，參酌犯罪動機、無獲取不法利益等情狀，8月間處分緩起訴，並命魏崢於緩起訴確定起3個月內支付公庫新台幣40萬元、殷偉賢支付20萬元。

案經士檢檢察官依職權聲請再議，高檢署審核後認為原處分並無違法不當，日前駁回再議，魏崢、殷偉賢緩起訴確定。（編輯：李亨山）1110914