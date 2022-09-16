越南移工網路學整形開工作室 台中專勤隊逮5人

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越南籍移工謝男與女友等5人涉嫌在網路上自學整型技術，自越南郵寄不明的美容針劑來台，在網路刊登廣告吸引顧客施作手術，經台中市專勤隊等單位偵辦，查扣藥品及各式手術用品等證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年9月16日

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（中央社記者蘇木春台中16日電）越南籍移工謝姓男子與女友等5人涉嫌在網路上自學整形技術，自越南郵寄不明的美容針劑來台，在網路刊登廣告吸引顧客施作手術，經移民署台中市專勤隊等單位偵辦後，依違反醫師法罪嫌送辦。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊今天發布新聞稿表示，台中市專勤隊日前接獲線報指東協廣場附近有移工經營美容工作室，涉嫌違法經營地下醫美集團。

台中市專勤隊會同苗栗縣專勤隊、保二總隊刑大偵二隊、台中市警局第一分局、台中市衛生局及食品藥物安全處組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組查出，越南籍27歲謝男為受僱來台的合法移工，白天在鋁門窗工廠擔任技工，僅透過YouTube影片自學整形技術，便與30歲范姓女友及阮姓、賈姓等3名下線，在東協廣場附近開設美容工作室。

謝男自越南郵寄來路不明的美容針劑來台，進行隆乳、隆鼻、豐臀、消脂等侵入性醫美行為，並透過臉書、抖音等社群軟體直播施針、手術過程，發文宣傳術後效果，藉以吸引顧客上門。

辦案人員今年8月中旬蒐證成熟後，前往美容工作室查緝，帶回謝男等5人偵辦，當場查獲1名顧客正進行手術，並查扣來路不明的麻醉藥、肉毒桿菌、溶脂針、玻尿酸、注射針頭及各式手術用品。

謝男供稱，施打美容針劑依部位不同，向顧客收取每毫升新台幣300至3000元，每月收入約10萬元，已經營約1年多。

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專案小組另查獲3名下線為越南籍女性移工，分別以繳交3萬元學費及勞務付出為代價，向謝男與范女學習技術，且為了練習，在臉書張貼廣告以原價1/2的價格吸引顧客上門充當白老鼠，不僅施作人未受過醫師專業訓練或考取相關證照，使用藥物也均未經衛生單位檢驗許可。

全案經台中市專勤隊等單位偵辦後，將謝男等5人依違反醫師法罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。（編輯：唐聲揚）1110916