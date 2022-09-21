買檳榔口音露餡 台中專勤隊查獲34名失聯移工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

移民署台中市專勤隊日前執行聯合查緝勤務，在一輛停靠路邊的廂型車內查獲有8名非法移工，後續在他處又查獲26人，一共查獲34人。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市專勤隊19日在大肚區稽查時，1輛廂型車有2人下車買檳榔，以台語喊出「菁仔100」，但口音不似台灣人，專勤隊人員先查獲車內8名失聯移工，後續再查獲26人，共計34人。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊今天透過新聞稿指出，日前會同台中市第六警分局工業區派出所及海巡署台中查緝隊等單位執行聯合查緝，兵分多路，在台中市多處非法移工易聚集熱點，共計查獲34名。

台中市專勤隊在19日上午7時於大肚區沙田路周邊執行聯合查緝勤務時，1輛廂型車內有2人下車，到路邊檳榔攤以台語喊出「菁仔100」，但口音不似台灣人。

專勤隊人員研判可能是載運非法移工車輛，當下召集同仁上前盤查，發現車內擠滿移工，連後方置物空間也蹲坐2人，一舉查獲廂型車內8名失聯移工。

被查獲的越南籍移工阿勇表示，台灣檳榔有提神醒腦的功用，還特別喜愛台灣檳榔攤賣的結冰水，消暑解渴又實惠，還拿大型保冰袋來裝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

專勤隊員認為，這批移工非常融入台灣社會。專勤隊後續在其它處所查獲26名非法移工，共計34人，專勤隊指出，34人中泰國、越南各占約一半，多數是建築工人，從台中搭車到彰化等地上工。

中市專勤隊指出，國人勿存僥倖心態，非法容留或聘僱未經許可、許可失效或他人所申請、申聘的外國人從事工作，依就業服務法可處新台幣15萬元至75萬元罰鍰。（編輯：戴光育）1110921