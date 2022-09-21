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美智庫：中共2027年前對台動武？專家多不認同
首頁 / 社會

不肖人士盜張麗善照片騙民眾個資 雲縣府已報案

2022/9/21 11:36
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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）近期有不肖人士盜用雲林縣長張麗善名義與照片，以LINE帳號詐騙民眾個資，縣府今天表示，已報案處理並呼籲鄉親認明有「銀色盾牌」認證標誌，才是張麗善官方帳號。

近日雲林有民眾突然收到張麗善LINE加好友並問候，字裡行間並不像是縣長本人，事後將對話截圖，並向縣府求證。

張麗善今天參加失智症社區安全照護啟動記者會接受媒體聯訪表示，這是詐騙，呼籲民眾提高警覺。

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張麗善說，已經報警處理照片與名字遭冒用的事情，到底什麼時候開始、從哪個網絡平台等詳細狀況，還在調查。

雲林縣政府新聞處長羅楚東今天告訴中央社記者，縣府對此違法惡劣行為表達嚴厲譴責，目前已向LINE官方反映，也向雲林縣警局刑警大隊報案；呼籲鄉親勿於網路上提供任何個人資料，並認明有line標示的「銀色盾牌」認證標誌，才是張麗善官方帳號。（編輯：陳仁華）1110921

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