男訂外送收到狗大便 怒發文才知誤會挨告不起訴

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄滕姓男子訂外送餐點送到門口，但他卻誤將父親清理後裝袋的狗大便連同餐點一起拿走，事後貼文抱怨遭外送員提告加重誹謗罪。橋檢認為他非故意且罪證不足，處分不起訴。

滕男到案後雖坦承文章是他發表的，自己不小心將餐點連同狗大便拿上樓，事後未經查證就發文批評外送員，但他發現誤會後馬上發文道歉，並聯絡外送平台不用再調查此事，甚至有私訊外送員道歉「這是我魯莽行事」等語。

橋頭地檢署偵結後，認為一般民眾並無法從餐點編號得知外送員真實身分，且滕男原始貼文也沒指名道姓，加上他在發現是誤會一場後，立即在臉書社團發文道歉澄清，據此可證明主觀上並無妨害名譽犯意，因此依罪證不足處分不起訴。

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橋頭地檢署不起訴書指出，家住高雄岡山區滕男今年5月3日凌晨向外送平台訂購宵夜，外送員抵達後將餐點放在門口通知取餐，但他在拿餐時卻誤將父親清理後裝袋的狗大便一同拿上樓，並認為慘遭惡整，氣得在網路貼文。

滕男發文附上餐點袋子照片（含送餐訂單編號）指出，「除了我的餐點以外，還有一大包狗大便！要不是我現在被隔離，我會叫餐嗎？」等語，外送員發現貼文後認為遭誣指名譽受損，向對方提告加重誹謗罪。（編輯：謝雅竹）1110921