通緝犯夫婦到處躲 12歲子輟學1年足不出戶

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高雄市警察局少年警察隊接獲通報，指學生小興（化名）自去年11月轉學後即未到校上課，調查發現小興父母被發布通緝，為躲避查緝，帶著他到處藏匿，也因此耽誤就學，警方日前循線在三民區查獲小興父母，並協助小興安置。（高雄市政府警察局少年警察隊提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月22日

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄少年隊獲報一名國小學生未到校上課，經通報警政，發現其父母遭通緝居無定所，警方日前終於在三民區某出租套房緝獲學生父母，這名學生則已1年未外出，協助安置。

高雄市政府警察局少年警察隊接獲轄區一間國小校安通報，指一名學生小興（化名、男、12歲）自去年11月轉學後即未報到上課，經校方家訪仍無法聯繫其家人，只得依規定通報警政中輟系統。

高市少年隊今天發布新聞稿指出，警方調查後發現小興的父母去年10月即因未到案，遭台南地檢署發布通緝。其父母為躲避警方查緝，居無定所，也因此耽誤小興就學。

少年隊歷經蒐證查訪，9月上旬終於發現小興父親蹤影，並調派專案人力埋伏等待，終於在三民區某處出租套房尋獲小興與父母。

小興父母供稱，因擔心到案入監後無人照顧小孩，才以短期承租套房方式躲避警方查緝，期間則撿拾回收物變賣、網路販售二手手機維生，平日更以騎乘自行車或搭公車方式躲避攔查。

警方發現小興長達1年被迫與父母到處躲藏，在租屋處不曾外出，接觸人群時顯得有點害怕，警方已將他交由高雄市政府社會局關懷輔導，並通知其祖父母帶回協助入學。（編輯：唐聲揚）1110922