客運司機國道昏迷送醫治療 將轉普通病房

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一輛統聯客運11日行經國道1號后里路段時，司機將車停在路肩後廣播稱身體不適就陷入昏迷，車上乘客聯手救援，協助報警、叫救護車將司機送醫。（民眾提供）

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）統聯客運江姓司機11日駕車行駛在高速公路上，因身體不適將車開到路肩，確保車上31名乘客安全後，陷入昏迷送醫搶救，豐原醫院今天表示，目前已拔管脫離呼吸器，將轉普通病房。

統聯客運江姓司機11日駕駛客運，載著31名乘客預計北上，行經國道1號后里路段時，江姓司機突然將車停在路肩後，廣播稱身體不適就陷入昏迷，車上乘客恰有醫學系學生，把握黃金時間聯手救援、報警，救護車即刻趕到現場，將江男送醫。客運派車接駁車上31名乘客。

衛福部豐原醫院表示，患者到院前呼吸、心跳停止，恰好有受過急救訓練的人，很快的施予CPR心肺復甦術急救，救護人員車上不間斷實施急救，到院後，給予低溫治療並住進加護病房觀察。

院方人員告訴中央社記者，患者經連日搶救後，已經拔管脫離呼吸器，目前病情穩定，也可以與外界進行溝通，經評估後，可望於近2日從加護病房轉普通病房。（編輯：方沛清）1110923