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男嬰保母家不明原因死亡 南市社會局回應

2022/9/24 20:27
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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市1名男嬰本月16日在保母家不明原因死亡。台南市政府社會局今天回應，當天是保母主動通報警方110，全案進入司法調查，若經檢警調查確有違反兒權法行為將依法裁處。

社會局透過新聞稿表示，男嬰是在8月13日起簽約並正式送托，事發當日上午6時多，保母發覺男嬰無呼吸，主動通報110，由警方協助護送就醫。

經柳營奇美醫院診斷男嬰外觀無明顯傷勢，死亡原因不明、待進一步釐清。社會局已主動聯繫警方及台南地檢署查辦。全案進入司法調查，若經檢警調查相關人員確有違反兒權法行為將依法裁處。

近期社會局社工已至家戶關懷訪視，陪伴男嬰父母處理喪葬事宜，並視家戶需求協助連結心理諮商服務，協助創傷復原。將持續追蹤司法進度，提供司法及家庭關懷與福利服務。

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社會局表示，當天上午接獲通報後，立即指派社工人員會同居托中心訪員至保母家稽查及關懷家屬。保母領有保母執照，除本案男嬰外，保母尚有收托2名幼兒，案發後即勒停保母收托，由社會局居托中心協助處理幼兒轉托事宜。

鹽水這名4個多月大的男嬰在保母家死亡。男嬰母親FB留言滿是對孩子的不捨，並透過媒體提出質疑包括孩子身上已出現屍斑「保母延誤就醫」；監視器沒畫面「只剩下被剪斷的線頭」，諸多疑點難以接受。將提告過失致死，希望檢警查明真相還兒子公道。（編輯：孫承武）1110924

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