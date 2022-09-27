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水樂園疑似偷拍狼 男子遭列黑名單禁入園

2022/9/27 09:32
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中麗寶樂園馬拉灣24日發生疑似有男子偷拍，警方初步未在男子手機內找到妨害秘密照片，疑遭偷拍的女子提出性騷擾申訴，男子遭函送調查，麗寶樂園也將他列為黑名單禁止入園。

台中市大甲警分局今天表示，24日下午4時45分接獲民眾報案，麗寶樂園馬拉灣中有打人群架，員警前往現場發現並無群眾鬥毆情事，而是一名范姓男子涉嫌在置物櫃持手機偷拍，在旁有4名少年上前詢問，范男不予理會轉往他處，4名少年上前追問，民眾誤以為打架。

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警方初步調查，范男手機內並無涉及妨害秘密的影像，但因疑似遭偷拍的陳姓女子提起性騷擾申訴，全案依照性騷擾防治法函請台中市社會局調查。

麗寶樂園渡假區發言人陳宇秀接受中央社記者採訪指出，保護遊客的安全是樂園的責任，針對偷拍事件，感謝見義勇為的年輕人、園方也火速報警處理，日後也會將范男列為黑名單不得進入，將持續加強水域安全巡邏，提供遊客安全安心的遊樂場域。（編輯：郭諭儒）1110927

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