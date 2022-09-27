22歲女賣存摺遭強行帶走 藉超商上廁所求救脫困

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（中央社記者高華謙新北27日電）新北市22歲王姓女子打算以新台幣20萬元出售銀行存摺與帳戶，22日面交卻遭詐騙集團陳男與黃男開車強行帶走，她假藉上廁所向超商店員求救脫困，警方依妨害自由等罪嫌移送2嫌。

新北市政府警察局淡水分局今天發布新聞稿，警方調查，王女因沒工作且缺錢，在網路上看到「高價收購郵局與銀行帳戶」訊息後，與對方約好以20萬元面交自己的銀行存摺與帳戶。

不料王女抵達現場後，詐騙集團成員25歲陳男與19歲黃男卻推託要去別處取款並要她上車，還收走她的手機和隨身物品。王女驚覺苗頭不對，要求下車遭拒，途中假藉要到便利商店上廁所，趁機向店員求救。

警方獲報後，在店員描述及指引下，發現涉案車輛停在捷運紅樹林站前。上前盤問，2嫌誆稱是男女朋友吵架，但王女當場否認，並表示自己被挾持控制，警方也在車上起獲王女身分證件、存摺及印章。

警方詢問後，依妨害自由、詐欺及洗錢防制法罪嫌移送陳男與黃男，後續持續追查詐騙集團幕後首腦及其他共犯。

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警方調查，詐騙集團看準民眾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情失業、生活陷入困頓，在網路或報紙分類廣告刊登「高價收購郵局、銀行帳簿」，利用收購帳戶收取詐騙贓款及提領現金，藉此製造金流斷點，躲避警方追緝；而陳姓與黃姓嫌犯就是詐騙集團的「取簿手」。

警方呼籲，民眾提供帳戶給詐欺集團使用，除涉詐欺罪、淪為共犯，生命也可能受到危害，千萬不要因貪圖小利觸法，應主動撥打110報案或165反詐騙專線。（編輯：郭諭儒）1110927