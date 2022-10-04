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苗栗查緝選舉幽靈人口案 後龍鎮1里長參選人交保

2022/10/4 12:54
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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗檢警查察選舉不法，日前掌握後龍鎮韓姓里長參選人涉有幽靈人口妨害投票犯嫌，經傳喚韓男及涉嫌虛偽遷移戶籍9人到案說明後，諭知韓男新台幣5萬元交保。

苗栗地檢署今天發布新聞稿指出，為維護年底公職人員選舉公平、公正進行，7月間已召開研商防制戶籍虛報聯繫會議，建置虛偽遷移戶籍案件的清查篩選流程，日前經苗栗縣警察局竹南分局獲悉後龍鎮海寶里韓姓里長參選人涉有幽靈人口妨害投票犯嫌，立即指派檢察官指揮偵辦。

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檢方表示，專案小組調取相關資料分析，於昨天時機成熟，傳喚韓男及涉嫌虛偽遷移戶籍的9名民眾到案說明，經檢察官訊問釐清案情，9名民眾均請回，韓姓里長參選人因涉刑法妨害投票罪嫌重大，諭知5萬元交保。

苗栗地檢署指出，維持選舉公平性是鞏固民主政治的基石，呼籲民眾勇於拒絕賄選、檢舉不法，地檢署對於所有檢舉案件均有嚴謹保密措施。（編輯：李錫璋）1111004

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