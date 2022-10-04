工人疑安裝電話線滑倒 電梯突墜落遭夾身亡

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吳姓男子4日下午和同事在基隆市基金一路廠房安裝電梯內的電話線時，吳男疑踩到油漬滑倒，身體一半在電梯內，此時電梯突然下墜，吳男遭夾住身亡。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月4日

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）50多歲吳姓男子今天下午和同事在基隆市基金一路廠房安裝電梯內電話線時，吳男疑滑倒身體一半在電梯內，此時電梯突然下墜，吳男遭夾住倒掛卡在電梯與門柱外層，當場死亡。

同行的同事向媒體表示，這處之前是飼料工廠，現在則作為住宅用，下午2時許，他和吳男到此安裝電梯內電話線，施工不到20分鐘，吳男疑踩到地上油漬滑倒，身體一半在電梯內，此時電梯突然墜落夾到吳男，他聽到聲響，立即按下停止按鈕，但為時已晚。

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警消獲報到場，吳男被卡在電梯邊門縫，身體嚴重變形呈現倒頭栽，腳部朝上已明顯死亡，員警拉起封鎖線警戒，並通知鑑識人員到場採證，電梯公司已派員到場協助，正由消防局救護人員試圖將遺體運離現場。

警方指出，據報案人稱，吳男是在搭乘電梯搬運貨物時，遭突然急速下墜的電梯夾住身亡，全案將報請基隆地檢署偵辦，釐清確切事故發生原因。（編輯：方沛清）1111004