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食品廠改標過期品販售 負責人30萬交保

2022/10/5 12:27
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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市一家食品廠遭員工檢舉，將過期食品更改標籤再流入市面販售，台中地檢署傳訊張姓負責人及廖姓會計等人，今天凌晨訊後以犯嫌重大，分別以30萬元、15萬元交保。

這家食品廠於9月間遭員工檢舉涉嫌將過期食品更改標籤後，再流入市面販售，地檢署於4日指揮檢察事務官、保安警察第七總隊第三大隊第二中隊，並偕同台中市政府衛生局人員前往食品廠執行搜索。

地檢署發布新聞稿指出，除搜索外，並傳訊公司張姓負責人、廖姓會計及相關證人到案釐清。

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經檢察官漏夜偵訊，地檢署表示，凌晨訊後，認定張姓負責人及廖姓會計涉違反食品安全衛生管理法、詐欺及偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，分別諭知具保新台幣30萬、15萬元。

檢方說明，全案是由台中市政府衛生局接獲檢舉，並經檢警衛查緝食品犯罪通報資訊系統通報地檢署，檢方於接獲通報後立即分案，並指派檢察官指揮相關司法警察、衛生機關進行偵辦。（編輯：黃世雅）1111005

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