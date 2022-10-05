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台南小5女學生疑遭班導猥褻2年 市府調查暫時停聘

2022/10/5 21:51（10/5 22:28 更新）
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台南市議員林燕祝今天揭露國小5年級女學生遭班導強制猥褻長達2年，媽媽向學校老師舉發，老師卻未在第一時間通報；台南市教育局表示，已啟動調查，暫時停聘疑似行為的教師。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
台南市議員林燕祝今天揭露國小5年級女學生遭班導強制猥褻長達2年，媽媽向學校老師舉發，老師卻未在第一時間通報；台南市教育局表示，已啟動調查，暫時停聘疑似行為的教師。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市議員林燕祝今天揭露國小5年級女學生遭班導強制猥褻長達2年，媽媽向學校老師舉發，老師卻未在第一時間通報；台南市教育局表示，已啟動調查，暫時停聘疑似行為的教師。

林燕祝指出，這名小5女學生到校時間較早，班導利用其他學生還不在時下手，女學生嚇得全身顫抖，連話都說不出來，時間長達2年。

林燕祝表示，學校今年6月因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停課，女童突然向媽媽說：「老師是魔鬼」後吐露實情，媽媽立刻打電話給學校另名老師，但老師未在當天通報學校，還說班導再過2年就要退休，將沒工作又沒退休金，且會被登錄全國不適任教師，要求媽媽當作是女兒說謊。

林燕祝說，女童的媽媽自行打電話通報市府社會局，由社會局直接受理協助立案，再通報教育局成立調查小組啟動調查。

市府教育局今晚發布新聞稿指出，已立刻要求學校依性別平等教育法啟動調查，暫時停聘疑似行為的教師，靜候調查程序。

教育局強調，校園性別事件不會拖延，也不會包庇，如有違失人員，一定依規定重懲。（編輯：郭諭儒）1111005

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