雙十連假中市警加強交通疏導 取締酒駕不放鬆

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）雙十國慶連假即將到來，台中市警察局交通大隊今天指出，連假期間除加強交通疏導措施，維護交通安全順暢外，將動員15個分局連續3天選定易肇事路段執行取締酒駕專案。

市警局交通大隊宣布，雙十連假即將到來，規劃假期前一天的7日、連假首日的8日及最後一天的10日，針對轄區高鐵台中站、各鐵、公路車站及高速公路、快速公路、省道疏運路線及熱門景點等周邊重點路段，出動員警、協勤義交指揮交通，疏導返鄉及收假返回工作崗位的尖峰時段車流。

連假期間親友相聚，為防止酒後開車上路，警方指出，將動員15個分局連續3天執行取締酒後駕車專案，選定易酒駕肇事路段，規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式執行路檢。

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警方表示，取締酒駕還將採24小時全天候分散機動全面巡守方式，結合重點守望或盤查等勤務作為執行攔檢，藉由多盤多檢的攻勢勤務，針對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締，以靈活調度警力、提高攔查率；除增加執法嚇阻性外，也針對意圖逃逸及規避路檢汽機車即時攔檢，以嚇阻民眾僥倖心理，防制酒後駕車情形發生。

警方統計指出，今年1月至9月共取締酒後駕車7035件，移送法辦3541人，與去年同期比較，取締增加1222件，增幅21%；移送法辦增加332人，增幅10.3%，市警局將維持強力執法，以維護用路人安全。（編輯：謝雅竹）1111006