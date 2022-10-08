台南按摩紓活館藏春色 警埋伏逮3人送辦

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台南市中西區一家按摩紓活館暗藏春色，疑藉由經絡調理、腳底按摩等名義從事色情性交易，警方連日埋伏盯哨，7日逮捕館內涉案的櫃台負責人及女按摩師，訊後送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月8日

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南一名男子昨天下午在中西區一家按摩紓活館付錢做完「0.3套」性交易後，匆忙離開現場，卻被在外埋伏的警方攔查，且一併逮捕館內涉案的櫃台負責人及女按摩師，訊後送辦。

台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，警方獲報中西區金華路3段一家按摩紓活館疑藉由經絡調理、腳底按摩等名義從事色情性交易，連日派員埋伏盯哨。

37歲陳姓男子昨天下午在按摩紓活館外來回徘徊，再走進店內付錢做完「0.3套」（女按摩師有穿衣服）性交易後，匆忙離開現場，當場被警方攔查，且一併逮捕店內涉案的櫃台負責人43歲王姓男子、按摩師40歲曾姓女子。

警方調查，曾女以每小時新台幣900元幫客人從事經絡調理按摩，又以加節加價900元和陳男完成性交易，每節900元中350元給店家，自收550元。

警方訊後，以妨害風化罪嫌送辦王男；曾女和陳男依社會秩序維護法裁罰。（編輯：黃世雅）1111008