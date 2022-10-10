彰化雜木堆置場悶燒近100小時 業者至少罰16萬

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化埤頭鄉1處雜木堆置場6日發生火警，由於雜木數量多，彰縣消防局找來挖土機挖開雜木再噴水，堆置場悶燒近100小時；縣府指出，業者違反空污法等法令，至少裁罰16萬元。

彰化縣埤頭鄉彰水路1處雜木堆置場6日發生火警，消防局獲報出動消防車前往滅火，消防隊員拉水線撲滅火勢後，沒想到隔天雜木堆又冒出濃煙，消防局研判雜木堆內部悶燒，除派出消防車外，也動用挖土機前往堆置場開挖。

彰縣消防局第四大隊長張順享今天接受媒體聯訪時說，由於堆置場內雜木數量多，堆起來約1層樓高，只在單點澆灌無法滅火，因此請義消幫忙，動用挖土機將雜木分堆，消防車也在旁噴水，以免再發生悶燒情形。

彰縣府農業處人員指出，發生火警的堆置場位在非都市計畫區農務用地上，沒有申請許可，違反非都市土地使用管制規則，依區域計畫法可處新台幣6萬元以上罰鍰。

彰縣環保局人員則說，雜火場悶燒多日產生濃煙，已造成空氣污染，可依空氣污染防制法裁罰10萬元至100萬元，業者合計恐被罰16萬元以上罰鍰。（編輯：謝雅竹）1111010