車停妥後突冒煙起火 高雄1家3口及時逃生

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54歲許姓男子10日下午駕駛自小客車到高雄市一處停車場，停妥車與家人準備進店用餐時，突然發現車頭機械故障，隨即冒煙起火，緊急通報警消到場，所幸許男一家人皆平安。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）54歲許姓男子今天下午4時許，駕轎車進入高雄一處停車場，準備進火鍋店用餐，不料車子突然故障，隨即冒煙起火，所幸許男和妻小共3人及時逃生，起火原因調查中。

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高雄市政府警察局岡山分局今天新聞稿指出，許姓男子今天下午4時許駕駛自小客車進入中山北路和大德一路的交叉路口附近的停車場，準備進火鍋店用餐時，突然發現車頭機械故障，隨即冒煙起火，緊急通報警消到場。

消防人員表示，共出動3車7人前往搶救，火勢在4時39分撲滅，幸無人受傷受困，也未造成其他危害。但轎車嚴重受損，詳細起火原因仍待調查。（編輯：郭諭儒）1111010