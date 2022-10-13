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台中神岡路旁火燒車 警消撲滅發現1具遺體

2022/10/13 10:35（10/13 11:51 更新）
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台中市消防局13日凌晨獲報，神岡區三民南路旁有一輛自小客車起火，消防局到場撲滅後，發現車內有一具遺體並遺留炭盆，後續由警方調查釐清。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月13日
台中市消防局13日凌晨獲報，神岡區三民南路旁有一輛自小客車起火，消防局到場撲滅後，發現車內有一具遺體並遺留炭盆，後續由警方調查釐清。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月13日
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（中央社記者蘇木春台中13日電）台中市神岡區三民南路旁今天凌晨1輛自小客車起火，消防局到場撲滅後發現車內有1具遺體並遺留炭盆，警方調查後確認死者為許姓女子，意外原因仍待警方調查釐清。

台中市消防局今天凌晨0時38分獲報，神岡區三民南路旁有1輛自小客車起火，派遣神岡分隊，出動消防車2輛、救護車1輛與消防人員6名前往處理。

消防人員表示，到場後火勢立即撲滅，經查看車內駕駛座發現1具遺體仰躺、無法確認性別，副駕駛座腳踏墊上遺留1個鐵盆，內有木炭燒損殘餘物，後續交由消防局火調人員及警方處理。

台中市警察局豐原分局初步調查，根據車牌聯繫家屬到場後，確認車內死者為44歲許女，初步排除外力介入，將報請檢方會同法醫相驗遺體釐清死因。（編輯：謝雅竹）1111013

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