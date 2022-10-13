影射謝長廷養子耍特權 「條子鴿」臉書上道歉

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化名「條子鴿」的酈姓退休員警（圖）13日在臉書上公開道歉，承認他之前惡意誹謗謝長廷養子張維洲。（圖取自facebook.com/policedove）

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（中央社記者林長順台北13日電）化名「條子鴿」的酈姓退休員警涉嫌在臉書上影射時任行政院長謝長廷養子謝維洲（現名張維洲），遭檢方起訴。鄺男今天在臉書上公開道歉。若張維洲因此撤告，本案將落幕。

檢方指出，酈男去年9月4日晚間在臉書（Facebook）粉絲專頁貼文指稱某次攔查一名闖紅燈駕駛，卻遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」逕行舉發後，他被警局長官處以2支申誡。鄺男在文末寫道「不知遠在日本的謝先生是否收到我深深地思念。」

檢方表示，酈男發文隔天，國民黨立委葉毓蘭（已改名游毓蘭）將酈男貼文分享至臉書，酈男在貼文下方留言「後來，據督察組長私下告知，是謝公子檢舉我態度不佳，並表明他爸的身分…」等內容。

張維洲對鄺男提告。台北地檢署認為鄺男在臉書上張貼不實內容，已損害張維洲的社會評價及人格尊嚴，今年7月間依加重誹謗罪起訴鄺男，由台北地方法院審理中。

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北院昨天開庭審理，鄺男當庭道歉。依據兩人調解內容，鄺男必須在自己的臉書粉專刊登道歉聲明7天，張維洲即同意撤回告訴，如果鄺男履行承諾，法官將判決不受理。鄺男昨晚即在臉書粉專上刊登道歉函。

道歉函內容為「本人酈俊睿出於誹謗張維洲之惡意，於民國110年9月4日在本人的臉書社群網站『條子鴿』粉絲專頁，誣指張維洲闖紅燈遭攔停後，氣焰囂張地嗆本人『你到底知不知道我爸是誰』，還於收受罰單後，仗著父親是行政院長，向臺北市政府警察局施壓，造成張維洲名譽嚴重毀損，本人深感歉意，在此鄭重道歉。」（編輯：李錫璋）1111013