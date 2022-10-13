友凍死哈爾濱 夫妻盜取1996萬理賠金判刑定讞

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（中央社記者蕭博文台北13日電）朱姓男子與許姓妻子在徐姓友人於中國大陸凍死後，哄騙徐父簽下理賠申請等文件，盜取理賠金1996萬元。最高法院日前駁回上訴，朱男判刑4年2月、許女判刑2年8月定讞。

歷審判決書指出，朱姓男子與徐姓友人於民國106年底相約出遊中國大陸，朱男陪徐男到機場並購買旅行平安險；徐男當天出境至上海，朱男則翌日出境，前往哈爾濱與徐男會合。

106年12月28日，徐男打電話給妻子，表示證件被朱男拿走無法返台，要妻子先帶小孩回越南；107年1月11日，朱男先行返台，以徐男手機門號聯絡保險公司申請延長保險期間，又向徐父謊稱徐男欠債，要求徐父簽下面額共新台幣3500萬元的本票。

朱男取得本票後又前往哈爾濱，107年1月22日，徐男被人發現凍死在哈爾濱街頭；數日後朱男返台，要求妻子觀察徐家成員與作息，發現徐家僅有年邁徐父、徐男的越南籍妻子與幼女，無人可處理徐男後事。

朱男向徐父誆稱協助處理徐男後事，可代辦喪葬補助、運送徐男骨灰返台，利用徐父智識不足、孤立無援之際，哄騙徐父開立銀行帳戶、簽署保險理賠申請書等文件，待理賠金匯入徐父帳戶後，以提領現金、電子轉帳等方式詐取1996萬元。

徐父直到收到保險公司的掛號信後，才得知兒子生前有投保旅平險，且理賠金已匯入帳戶，卻幾乎被提領一空；警方獲報後查知朱男、許女準備出境，於107年7月18日在桃園國際機場將2人拘提到案，循線查扣徐男骨灰罈、遺照等證物。

朱男、許女否認犯罪，一審苗栗地方法院各判刑4年6月、3年；案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，認為朱男早已將徐男骨灰領回，卻遲不交還徐父，顯然是為了遂行詐領計畫，且許女全程知情並配合，2人犯行明確。

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二審認為，朱男、許女以電子轉帳方式盜取理賠金，犯非法以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪，與先前臨櫃提款所犯的偽造文書等罪，同屬單一犯罪計畫，應論以一罪，從重依非法以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪論處。

二審審酌，朱男、許女精心設計奪產計畫，手段惡劣且毫無悔意，迄今仍拒還理賠金，各判刑4年2月、2年8月，沒收不法所得。案經最高法院日前駁回朱男、許女上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1111013