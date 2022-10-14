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高雄水泥車撞破高架護欄3層樓高墜落 駕駛命危

2022/10/14 14:25（10/14 15:11 更新）
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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄一輛混凝土車今天中午行經翠華路高架橋轉彎時，因不明原因擦撞高架道路護欄，自3層樓高掉落，駕駛救出時無呼吸心跳，碎片也波及一對騎士嬤孫，幸2人無生命危險。

高雄市政府警察局鼓山分局發布訊息指出，一輛預拌混凝土車中午行駛翠華路北往南方向，上高架橋準備左轉接中華路時，因不明原因擦撞護欄掉落平面道路上，駕駛受困車內，救出時已無呼吸心跳，目前送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院救治。

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另外，因車輛自10公尺約3層樓高墜落，造成陸橋護欄碎片噴飛，波及一對騎機車路過的嬤孫，2人倒地皮肉擦挫傷，經送往高雄市立聯合醫院診治，無生命危險。

警方初步了解，這起事故造成預拌混凝土車損毀，另波及1輛路過機車、2輛路邊停放機車。由於現場混凝土溢出佔據路面，警方目前封鎖中華路與馬卡道路口南向慢車道，呼籲用路人改道並配合現場員警指揮。（編輯：郭諭儒）1111014

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