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嘉市某KTV爆聚眾鬥毆 雙方疑互看不順眼起衝突

2022/10/17 13:55
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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義市中興路某KTV昨天凌晨發生20多名年輕人互嗆、鬥毆事件，警方據報趕到，衝突已平息，警方調查，雙方疑互看不順眼而起衝突，已通知王姓男子等人到案，將函送法辦。

據臉書（Facebook）「黑色豪門企業」社群今天傳出一段嘉義市中興路某KTV昨天凌晨發生20多名年輕人在中庭互嗆、鬥毆畫面，雙方人馬看起來大多是年輕人。

嘉義市警察局第一分局表示，轄區派出所昨天凌晨接獲民眾報案，某KTV店內中庭發生打架滋事案件，經指派巡邏勤務人員及快打勤務人員前往處理，現場確實有多人在場，惟未發現有鬥毆情事。

警方指出，經詢問店家，剛才是有人在中庭叫囂拉扯，但其他狀況並不清楚，經調閱店家監視器畫面，發現有人在中庭拉扯、互毆衝突。

警方調查，在場起口角衝突主要為19歲的王姓男子及17歲的余姓少年2人，鬥毆原因疑為在KTV中庭互看不順眼而起衝突。

警方已通知涉案人王男、余姓少年到案說明；另再循線追查其他在場人後，將依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌函送法辦。（編輯：陳仁華）1111017

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