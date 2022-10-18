水溝蓋與路面落差摔成植物人 二審獲判國賠904萬

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（中央社記者劉世怡台北18日電）賴姓騎士8年前行經台北愛國西路、重慶南路口時，因水溝蓋與路面有高低落差摔車成植物人，賴男及家屬提告國賠，一審判決獲賠622萬多元。二審今天改判獲賠904萬多元。可上訴。

判決指出，賴姓男騎士民國103年4月11日中午12時許，騎乘機車沿台北市愛國西路慢車道由西向東，行駛至重慶南路交岔路口的分隔島右側內側車道時，因路面、水溝蓋間有高低落差，造成賴男摔車受傷，傷勢嚴重而呈現植物人狀態。

賴男及家屬提起國賠訴訟，請求台北市工務局新建工程處賠償，一審勝訴獲判賠新台幣622萬多元。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

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二審今天認為，事故是因路面凹陷的突發路況，導致賴男未及注意打滑倒地所致，新工處未盡水溝蓋的維護及管理義務，應負國家賠償責任，判決須賠償看護費用、已支出及將來預計支出的醫療費用及精神慰撫金。

合議庭指出，賴男就事故的發生，應負40%的過失責任比例，新工處應負60%責任比例，經計算後，判新工處賠償賴男739萬6366元，賴男的3名家屬各45萬元，另1名家屬30萬元，總計904萬6366元。（編輯：李錫璋）1111018