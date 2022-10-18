更多編輯台推薦新聞：
卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元
國際

卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機
政治

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

水溝蓋與路面落差摔成植物人 二審獲判國賠904萬

2022/10/18 13:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北18日電）賴姓騎士8年前行經台北愛國西路、重慶南路口時，因水溝蓋與路面有高低落差摔車成植物人，賴男及家屬提告國賠，一審判決獲賠622萬多元。二審今天改判獲賠904萬多元。可上訴。

判決指出，賴姓男騎士民國103年4月11日中午12時許，騎乘機車沿台北市愛國西路慢車道由西向東，行駛至重慶南路交岔路口的分隔島右側內側車道時，因路面、水溝蓋間有高低落差，造成賴男摔車受傷，傷勢嚴重而呈現植物人狀態。

賴男及家屬提起國賠訴訟，請求台北市工務局新建工程處賠償，一審勝訴獲判賠新台幣622萬多元。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

二審今天認為，事故是因路面凹陷的突發路況，導致賴男未及注意打滑倒地所致，新工處未盡水溝蓋的維護及管理義務，應負國家賠償責任，判決須賠償看護費用、已支出及將來預計支出的醫療費用及精神慰撫金。

合議庭指出，賴男就事故的發生，應負40%的過失責任比例，新工處應負60%責任比例，經計算後，判新工處賠償賴男739萬6366元，賴男的3名家屬各45萬元，另1名家屬30萬元，總計904萬6366元。（編輯：李錫璋）1111018

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族