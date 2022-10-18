涉殺害馬來西亞籍女大生 士院裁定陳男羈押

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馬來西亞籍24歲蔡姓女大學生命案引發各界關注，涉案的30歲陳姓男子（中）疑因金錢糾紛和蔡女起爭執，進而失手殺人，警方全案詢後已於17日晚間6時許將陳男依涉殺人罪嫌送士林地檢署偵辦，面對媒體詢問是否後悔殺人，他全程不發一語。中央社記者黃麗芸攝 111年10月17日

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（中央社記者林長順台北18日電）30歲陳姓男子涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大學生，警方將他移送士林地檢署。檢察官複訊後，認定陳男殺人嫌疑重大且有逃亡之虞，向法院聲押。士林地方法院今天凌晨裁定羈押。

檢警調查，陳男於今年4月間在社群軟體IG上主動認識在台就讀大學的24歲蔡姓女子，2人直到10月8日起才開始交往、成為男女朋友，期間曾多次到女方家和外出約會。

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檢警查出，陳男於13日上午和蔡女疑因花費金錢而起爭執，陳男供稱本想嚇唬對方而用枕頭悶住蔡女，不料一時失手誤殺對方，他在案發後隨即離開並回到新北市家中吞藥。

陳男昨天在獲得醫院同意後出院，隨即被警方帶回，晚間依殺人罪嫌移送士林地檢署。檢察官訊問後，認為陳男犯罪嫌疑重大，且所犯重罪而有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，向士林地方法院聲請羈押禁見。（編輯：張銘坤）1111018