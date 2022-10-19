北市文山區凌晨槍響 犯嫌投案稱金錢糾紛
2022/10/19 09:30（10/19 10:01 更新）
台北市文山區景隆街19日凌晨出現槍響，涉案的蕭姓男子隨後駕車攜槍到派出所投案，初查他和案發屋主尹姓男子疑有金錢糾紛，警方已成立專案小組，將全面清查開槍原因、槍枝來源和有無共犯，以釐清案情。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月19日
（中央社記者黃麗芸台北19日電）台北市文山區景隆街今天凌晨出現槍響，涉案的50歲蕭姓男子隨後駕車攜槍到派出所投案，初查他和相識已久的屋主尹姓男子疑有金錢糾紛所致，將進一步釐清開槍原因和槍枝來源。
犯嫌蕭男今天凌晨3時12分左右於文山區景隆街一處建設公司前對空鳴槍，隨後便自行駕車、攜槍1把至台北市警察局文山第一分局復興派出所投案。
警方初步調查了解，案發屋主尹男和蕭男為國中同學，兩人先前在新北市新店區也是鄰居，為相識多年的好友，但近期因金錢糾紛而有嫌隙，蕭男今天凌晨攜槍到案發處對空鳴槍數發以抒發情緒。
經警方到場蒐證，發現案發地點招牌留有1個疑似彈孔，並採集到3個彈殼。
警方已立即成立專案小組並擴大調閱監視器調查，全面清查實際開槍原因、槍枝來源和有無共犯，以釐清案情。（編輯：李錫璋）1111019
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