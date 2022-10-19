北市文山區凌晨槍響 犯嫌投案稱金錢糾紛

台北市文山區景隆街19日凌晨出現槍響，涉案的蕭姓男子隨後駕車攜槍到派出所投案，初查他和案發屋主尹姓男子疑有金錢糾紛，警方已成立專案小組，將全面清查開槍原因、槍枝來源和有無共犯，以釐清案情。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月19日