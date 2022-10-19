更多編輯台推薦新聞：
艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎
國際

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

誘拐13歲少年拍不雅照還性侵 高雄51歲男遭起訴

2022/10/19 12:51（10/19 12:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄51歲張姓男子引誘13歲少年拍不雅照，還與其發生性行為。警方前往張男住處搜查赫見還有3少年不雅照，張男訊後遭雄檢聲押獲准，今天並依性侵、兒少性剝削條例等罪起訴。

由於相關事證證詞明確，張男接受檢警偵查時初步坦承犯行，高雄地檢署檢察官據此聲請羈押獲准，今天偵結後並依性侵、違反兒童及少年性剝削防制等罪起訴。全案經移審高雄地方法院，法官裁定張男續押。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄地檢署起訴書指出，家住台中的張男今年3月間透過臉書認識剛從國小畢業的一名高雄少年，雙方聊天熟識後，他先誘使少年在5月間自拍不雅照，之後又前往對方家中發生性行為，期間又再拍攝不雅照。

少年家長獲悉後氣得報警，但當警方前往張男住處搜索時，又在其手機發現另3名年紀13到15歲少年曾遭誘騙拍攝的不雅照，警方據此當場逮捕張男。（編輯：謝雅竹）1111019

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族