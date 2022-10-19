誘拐13歲少年拍不雅照還性侵 高雄51歲男遭起訴

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄51歲張姓男子引誘13歲少年拍不雅照，還與其發生性行為。警方前往張男住處搜查赫見還有3少年不雅照，張男訊後遭雄檢聲押獲准，今天並依性侵、兒少性剝削條例等罪起訴。

由於相關事證證詞明確，張男接受檢警偵查時初步坦承犯行，高雄地檢署檢察官據此聲請羈押獲准，今天偵結後並依性侵、違反兒童及少年性剝削防制等罪起訴。全案經移審高雄地方法院，法官裁定張男續押。

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高雄地檢署起訴書指出，家住台中的張男今年3月間透過臉書認識剛從國小畢業的一名高雄少年，雙方聊天熟識後，他先誘使少年在5月間自拍不雅照，之後又前往對方家中發生性行為，期間又再拍攝不雅照。

少年家長獲悉後氣得報警，但當警方前往張男住處搜索時，又在其手機發現另3名年紀13到15歲少年曾遭誘騙拍攝的不雅照，警方據此當場逮捕張男。（編輯：謝雅竹）1111019