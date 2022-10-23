中市警阻詐逾3.5億 「猜猜我是誰」騙走1705萬

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市警察局統計，今年1月迄今，阻詐已超過新台幣3.5億元，而「猜猜我是誰」詐騙手法，依舊有人上當，財損金額高達1705萬元，顯示此手段仍是詐騙集團主流手法之一。

台中市警察局刑警大隊今天發布新聞稿指出，今年1月迄今，已阻詐594件，阻詐金額達3.5億多元，「猜猜我是誰」仍是常見詐騙手法，騙徒佯稱是被害人親友，謊稱更換連絡電話及LINE帳號，以「借貸」、「投資」、「做生意」等話術，騙取匯款或面交，被害人事後電話聯繫確認才知遭詐騙。

刑大指出，近日第一警分局接獲銀行同一行員通報，10天內阻止2名民眾匯款，王姓獨居婦人欲提領66萬元，提領時神情緊張，行員詢問發現竟遠從新竹到台中來，稱用途為探病、買家電、鋼琴，查覺有異通報警方，成功阻絕王女遭詐騙。

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另名劉姓民眾為陸配，因長期被同是陸籍友人照顧、噓寒問暖，近期接到電話謊稱是友人有急用，欲提領100萬元援助，臨櫃提領時邊接電話邊提領，行員發現有異遂通知警方，警方撥打友人電話均無回應，才驚覺接到詐騙電話。

台中市警察局指出，「猜猜我是誰」的手法，假借是民眾認識的親朋好友或冒用公眾、公職人員照片創設假帳號，獲得信任後詐騙，共計今年迄今詐騙發生80件，財損金額1705萬餘元。（編輯：陳仁華）1111023