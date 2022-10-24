警政署：槍擊案趨減 已設掃黑專責隊肅槍

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）北、高接連發生槍擊案，引發各界熱議。警政署刑事局今天指出，統計今年全國槍擊案共68件，較去年呈穩定減少，已指示成立「掃黑專責隊」，掃黑肅槍無期限。

中時新聞網報導指出，台北、高雄接連發生槍擊案，正值年底九合一選舉競選期間，不僅口水亂噴、子彈亂飛，各方相互指控誰才是真正的「慶記之都」，但槍枝氾濫為全國問題，蔡政府年年喊肅槍無法正本清源。民進黨昔日批判國民黨是黑金政治，如今迴力鏢射向綠營。慶記為台語「子彈」諧音。

刑事局今天透過新聞稿重申表示，查緝非法槍械一直是警政署核心工作之一，為有效淨化選前治安，警政署今年已執行4波「全國同步掃黑專案」和3波「全國同步肅槍專案」，共計執行治平專案258件、查獲犯嫌1758人，並查緝各式非法槍械219枝、改造槍械場所22處。

刑事局指出，統計全國今年起至10月24日槍擊案共發生68件，較去年同期的83件，減少15件，整體發生情形呈穩定減少趨勢。

針對幫派組織所引發的槍擊案，刑事局表示，警政署除依組織犯罪條例究辦外，並採「系統性掃黑」策略，對幫派不法利益及來源不明的財產，向法院聲請扣押裁定，針對圍事、投資的營業處所，也聯合其他公部門實施第三方警政強力稽查，並針對違規情事裁罰，杜絕幫派生存空間。

此外，警政署近期針對改造槍枝問題，已修法強化模擬槍及其零組件管制，像是規範模擬槍關鍵零組件烙碼、槍管設置嵌入物防止改造，並加強產銷流程管理；對於容易改造的進口低動能槍枝，增訂輸入管制規定，嚴密把關。

刑事局表示，基於整體打擊黑槍與暴力事件，警政署已指示刑事局與各地方警察局成立「掃黑專責隊」，由中央地方並肩合作模式，徹底揪出幕後首要分子，刨除犯罪利益結構，並斷絕不法利益來源。

同時，警政署強調，掃黑、肅槍專案會持續進行沒有期限，對於任何暴力槍擊一貫秉持零容忍態度，絕不允許不法分子擁槍危害社會治安，將持續統合全國警力全力掃蕩幫派組織及非法槍械。（編輯：李亨山）1111024