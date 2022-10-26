跨境詐騙手法複雜如何避免受害 警方揭關鍵

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（中央社記者侯姿瑩新加坡26日專電）近年有台灣詐騙集團將目標鎖定新加坡，受害者包括旅星台人。承辦警方表示，嫌犯為取信被害人，犯罪手法越趨複雜，呼籲民眾提高警覺，「只要聽到不要跟父母親講，那就是詐騙」。

新加坡近年詐騙案件數攀升，不少旅星台人也受害。新加坡警察部隊數據顯示，星國今年上半年詐騙案件數量較去年同期大增85%，達1萬4349起；其中，前10大類型的詐騙案涉及金額近新台幣50億元。

星國近年發生的詐騙案件不乏跨境犯罪，包括台灣詐騙集團犯下的案件。為此，台灣及新加坡警方積極合作、打擊犯罪。

駐新加坡代表處警察聯絡官李堅志今天接受中央社記者訪問表示，在台、星警方合作下，去年共在台灣查獲65名嫌犯，今年上半年已查獲24人。

他指出，近來詐騙集團犯罪手法越趨複雜、分工多元，例如第一線用電話語音聲稱是來自新加坡衛生部等政府單位的電話，接著還有其他人假扮中國公安、檢察官等不同角色，試圖取信被害人。

李堅志說，從去年3月至今，至少有17位在新加坡的台灣留學生接到詐騙電話，有些人被騙了為數不少的金額，有些人則是差點上當。

站在第一線偵辦的李堅志觀察，被害人的共通點是「被交代」不能跟父母或親友透露相關訊息；這通常是詐騙最關鍵的話術。

他強調，依照任何國家的刑事訴訟法，「執法人員不可以要求你不可以告訴別人」，呼籲民眾提高警覺，「只要聽到不要跟父母親講，那就是詐騙」。

面對詐騙犯罪手法越來越複雜，李堅志表示，避免被騙的關鍵就是要跟周圍的人商量。

為促進台、星警察交流及情報交換，台灣警政署2019年起在新加坡派駐警察聯絡官；雙方除掌握新興詐騙類型，也針對跨境電信詐欺案件擴大偵辦，追查幕後犯罪集團及上游嫌犯。

新加坡「亞洲新聞台」（CNA）日前也播出聚焦台星合作打擊詐騙集團的節目。

負責領導偵辦詐騙的台灣刑事局隊長蘇立琮在節目中表示，從2021年起，「詐騙集團就把目標鎖定到新加坡」。新加坡大多數的人都非常守法，接到詐騙電話時會相信對方真的是公安、警察。

台灣檢察官林彥良指出，台灣詐騙者傳統上經常集結一起出國，到世界某個角落設立詐騙機房，但在COVID-19疫情的這2年，他們選擇在台灣某個角落，利用VPN等技術，意圖讓查辦單位誤以為他們人在海外。

在台、星警方合作下，去年在台灣逮補的詐騙犯包括從一名台灣留學生身上騙取新幣20萬上下的嫌犯，以及某個詐騙集團的第一線、第三線人物。

另一名檢察官在節目中表示，有種說法是，詐騙集團會謀殺一個人的人格，有太多人被詐騙到陷入跟死亡差不多的深淵。因此台灣政府機關積極查緝詐欺犯罪，「它對社會的影響真的是太大了」。（編輯：黃自強）1111026