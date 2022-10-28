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台南某印刷廠低報空污費逾億元 2人交保

2022/10/28 11:40
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（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市某家生產熱轉印膜印刷廠，5年來低報空氣污染防制費逾新台幣1億3000萬元，南檢昨天指揮搜索，帶回5人，訊後黃姓負責人及鄭姓課長分別以10萬元及5萬元交保。

台南地檢署昨天指揮保七總隊及環保署南區督察大隊等，搜索台南某家印刷廠營運3處所，查扣營運資料，且帶回5人偵訊。

南檢指出，這家印刷廠專門生產國內熱轉印膜，及開發3C、電子產品外殼的模內轉印膜，超過8成應用於筆記型電腦機殼表面的IMR薄膜；環保署執行110年南部地區揮發性有機污染物產源專案督察計畫時，發現印刷廠有溢漏揮發性有機污染物（簡稱VOCs）氣體及申報不實等，涉嫌違反空氣污染防制法。

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南檢調查，印刷廠為符合所在的台南科技工業區環評VOCs排放量限值，不實申請變更固定污染源操作許可、長期短報VOCs原料使用紀錄、不實申報廢棄物月產出貯存量、低報空氣污染防制費等，民國105年第3季至110年第2季間，應申報繳納空氣污染防制費約1億4000萬元，卻僅申報618萬元，短報逾1億3000萬元。

南檢訊後，印刷廠黃姓負責人及鄭姓課長分別以10萬元、5萬元交保候傳，其他3人請回。（編輯：謝雅竹）1111028

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