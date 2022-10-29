陳其邁30日岡山造勢 男深夜酒駕衝撞舞台鷹架輕傷

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高雄饒姓男子29日凌晨駕車衝撞市長陳其邁將舉辦的大岡山造勢活動舞台管制交通錐、護欄及後方鷹架，經抽血檢測換算酒測值達1.08毫克。（高雄市岡山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年10月29日

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄饒姓男子今天凌晨駕車衝撞市長陳其邁將於明天舉辦的造勢舞台，附近管制交通錐、護欄及後方鷹架，下巴受創，經抽血檢測換算酒測值達1.08毫克，詳細肇事原因仍待查。

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九合一選舉倒數不到1個月，各參選人陸續舉辦造勢活動架設舞台。高雄市政府警察局岡山分局上午發布新聞稿指出，29歲饒男凌晨1時許駕車沿岡山區河華路內側車道（東向西方向）以時速破百公里行駛至阿公店路二段時，直接衝撞市長陳其邁將於明天舉辦的大岡山造勢活動舞台管制沿途的交通錐、護欄及後方鷹架。

前峰派出所獲報後前往查看，發現饒男下巴受創，傷勢穩定；經抽血檢測值為216.8mg/dL（經換算酒精呼氣值為1.08毫克）。雖然主辦單位特別設置車輛改道警告號牌交通管制但仍遭撞。詳細肇事原因仍需進一步調查釐清。（編輯：黃世雅）1111029