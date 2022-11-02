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遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 社會

疏於巡房致病患身亡 醫院、護理師判賠198萬元確定

2022/11/2 13:19
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（中央社記者蕭博文台北2日電）一名精神病患在澎湖醫院住院期間，因上半身垂掛於病床欄杆外窒息身亡。案經家屬求償，二審認為護理師疏於巡房有過失，須與醫院連帶賠償198萬元，案經最高法院駁回上訴確定。

依一審澎湖地方法院判決書記載，李姓男子與2名兒子提起求償訴訟主張，李妻因罹患躁鬱症等病，於民國105年間在衛生福利部澎湖醫院精神科慢性病房住院。

105年9月14日凌晨3時許，李妻被室友發現雙腳伸入病床欄杆間隙，上半身垂掛於欄杆外，呈現「C」型坐姿；值班許姓護理師接獲通報與其他醫護員人員前往急救，但李妻仍因異常姿勢體位而造成自主呼吸功能障礙引起窒息，即「姿位性窒息」致呼吸衰竭而不治。

李姓男子與2名兒子主張，護理師未依院方的精神科病房工作手冊規定每小時至少查房1次，因而導致李妻身亡；且院方當晚僅安排1名護理師照顧20床病患，有違醫療常規，請求院方與護理師賠償精神慰撫金、喪葬費。

澎湖醫院辯稱，護理人員配置合乎規定，且衛生福利部也表示精神病人自傷、暴力事故屢見不鮮，即使查房後也有可能突然發生，就算醫院增加人力密集巡房，難以認定可以降低本案風險，因此不可歸責於醫院。

一審認為，被害人自當天0時7分起就已經坐在病床上，甚至雙手、雙腳垂於欄杆外，但許姓護理師當天長達3小時44分未到被害人病房巡房，甚至還在病房觀察記錄表中記載被害人睡眠中；倘若許姓護理師按規定巡房或監看監視器，就能及早發現被害人的不正常坐姿而進行處置，以避免窒息甚至死亡。

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一審認定，許姓護理師的過失與被害人死亡有相當因果關係，身為雇主的澎湖醫院必須負連帶賠償責任，判許姓護理師與澎湖醫院連帶賠償李男新台幣20萬元喪葬費及80萬元慰撫金，另賠償2名兒子各50萬元慰撫金。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，仍認定護理師有過失，但在喪葬費用部分與一審認定不同，改判許姓護理師與澎湖醫院連帶賠償李男98萬餘元、2名兒子各50萬元。（編輯：李亨山）1111102

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