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遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 社會

巴拿馬貨輪沉沒 5獲救船員抵台中港、12人失聯

2022/11/2 17:00（11/2 17:36 更新）
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巴拿馬籍水泥專用船鑫順1號日前在彰化外海沉沒，船上17名船員棄船，有5人被附近貨輪救起，2日平安抵達台中港。（海巡署提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月2日
巴拿馬籍水泥專用船鑫順1號日前在彰化外海沉沒，船上17名船員棄船，有5人被附近貨輪救起，2日平安抵達台中港。（海巡署提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月2日
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）巴拿馬籍水泥專用船鑫順1號，10月31日在彰化外海沉沒，船上17名船員棄船，有5人被附近貨輪救起，今天平安抵達台中港，另12名搭乘救生艇逃生的船員，持續海空搜尋。

巴拿馬籍水泥專用船鑫順1號，10月30日在高雄外海通報3船員受傷，31日下午在彰化外海因主機故障，加上風浪大，船隻傾斜進水，船上17名印尼籍船員棄船，分搭3艘救生艇逃生。其中，5人被附近海域的長源號貨櫃輪救起。

海巡署指出，長源號貨櫃輪今天上午進港，「鑫順1號」貨輪5名印尼籍船員，經與「鑫順1號」輪代理（顗泰公司）核對無誤，會同海關台中關實施行李檢查無違常，該公司已向移民署及疾管署完成申請進港程序，並將「鑫順1號」貨輪5名船員送往疾管署台中港辦公室實施健康檢測及安置旅館。

另有12名船員搭乘救生艇逃生，目前下落不明等待救援，海巡署艦隊與空勤總隊同步進行海空搜尋，1日在馬公機場西南23.5浬、21浬處，各發現一艘救生艇，但救生艇中未發現有人影。

搜救行動今天持續，空勤總隊派遣6航次的直升機，持續搜救，海巡署也派遣台北艦、旗津艦、澎湖艦、屏東艦等4艘大型船艦擴大海域搜尋。（編輯：謝雅竹）1111102

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